Dal Viola Park: Pongracic recupera, Fazzini nel mezzo. Le ultime su Kean

Radio Bruno riporta oggi aggiornamenti sulla Fiorentina, sugli infortunati, e sul prossimo match contro il Milan. Non ci saranno stavolgimenti nel modulo, con Pioli che proporrà un 3-5-2 o 3-5-1-1 contro il Milan. Speculari i rossoneri di Allegri nell'assetto. Per quanto riguarda gli infortunati viola, Pongracic dovrebbe prendere parte alla partita dopo l'infortunio rimediato in nazionale, ed insieme a lui dovrebbero esserci Pablo Marì e Ranieri a completare la retroguardia. Dodò e Gosens agiranno sulle corsie esterne, mentre centrali dovrebbero esserci Nicolussi Caviglia insieme a Mandragora, con il terzo che sarà uno tra Fazzini e Fagioli, con il primo in vantaggio sul secondo. Gudmundsson, poi, dovrebbe agire da secondo attaccante o dietro la prima punta, la quale sarà molto probabilmente Piccoli, con Kean che dovrebbe essere convocato ma che partirà dalla panchina. Il giocatore ha testato la caviglia in allenamento con una serie di cambi di direzione, ma non si è allenato in gruppo. Ecco perché Piccoli è in vantaggio per una maglia da titolare. Nel pomeriggio di oggi la squadra si trasferirà a Milano in treno, mentre i tifosi viola saranno circa 800.