Tre soli punti in sei partite. Un bottino inaccettabile per la Fiorentina che vuole assolutamente dare una svolta ad una stagione partita malissimo. Davanti però ci sarà un avversario sulla carta quasi proibitivo: il Milan di Max Allegri. Il fischio d'inizio di Milan-Fiorentina è fissato per le 20:45 di domenica 19 ottobre, ecco dove vederla in tv e streaming.
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 19 ottobre, ore 20:45
|Stadio Giuseppe Meazza
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
