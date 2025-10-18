Il Match Analyst: “Ecco i problemi dei viola. Kean? Come Haaland, vi spiego”

Le parole del Match Analyst Michele Tossani sul gioco della Fiorentina e su alcuni viola a disposizione di Stefano Pioli.

18 ottobre 2025

Michele Tossani, Match Analyst, è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole.

"Secondo me il problema di Pioli non è aver ricalcato il modello di Palladino, ma quello del suo primo Milan. La Fiorentina è una squadra spaccata in due, che si basa sui lanci lunghi e sui giocatori che vanno immediatamente in verticale. Ciò rende più difficile impostare il gioco e rende più facile subire contropiedi e transizioni. L'ultimo Milan di Pioli, non quello scudettato, aveva tre giocatori fondamentali: Maignan che parava e lanciava, Theo Hernandez e Leao che tiravano fuori le castagne dal fuoco. La Fiorentina non ha nemmeno quei due-tre giocatori che ti possono risolvere la situazione. Inoltre, i viola sono come un pugile senza guardia, non si difendono bene. Quando le cose vanno male, comunque, nel calcio in genere si usa mettere il 4-4-2, un sistema in cui tutti i giocatori sanno giocare".

Sul centrocampo — "Nicolussi Caviglia, Fagioli e Sohm possono rendere meglio in un centrocampo a tre. Il problema però sono le distanze. La squadra è troppo lunga, gli attaccanti sono distanti e l'unica soluzione rimane la palla lunga per Kean".

Sulla trequarti e su Kean — "Fazzini sulla trequarti sarebbe l'ideale, anche perché ad Empoli era l'erede di Baldanzi, il quale era un trequartista puro. Si potrebbe quindi spostarlo più avanti rispetto alla linea mediana, per lavorare meglio tra le linee. Kean? Penso che abbia caratteristiche simili ad Haaland: vuole più spazio per giocare da solo lì davanti. Mi chiedo, se è davvero così, perché si sono presi Dzeko e Piccoli".