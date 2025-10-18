CorSport: “Pioli ha in mente un ballottaggio a centrocampo”. E non è Fagioli

Possibile novità a centrocampo

Redazione VN 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 07:52)

È il momento delle scelte per Stefano Pioli, che nell’ultimo allenamento al Viola Park dovrà sciogliere gli ultimi dubbi in vista della delicata sfida di San Siro contro il Milan. Il principale riguarda Moise Kean: il suo stato fisico resta la questione più attesa e determinante per gli equilibri della Fiorentina. Ma non è l’unico tema sul tavolo del tecnico, che dovrà valutare attentamente ogni reparto — dalla difesa all’attacco — per trovare la formazione più adatta a invertire la rotta di un periodo complicato.

Pioli intende presentare una Fiorentina coraggiosa e propositiva, capace di ritrovare qualità e continuità di gioco. L’idea di base resta il 3-4-2-1, con il doppio trequartista dietro alla punta: Gudmundsson, rigenerato dall’esperienza con la Nazionale, e Fazzini, autore di una prova brillante contro la Roma, sono in pole per agire alle spalle del centravanti. Quest’ultimo sarà Kean, se supererà il provino decisivo, oppure Piccoli, pronto a partire dal primo minuto. La scelta del modulo e degli interpreti offensivi sarà comunque confermata solo dopo la rifinitura odierna.

Il centrocampo resta il reparto più incerto e potrebbe subire variazioni in base all’atteggiamento tattico scelto. Se Pioli opterà per una squadra più equilibrata, non è escluso il passaggio al 3-5-1-1, con Fagioli possibile jolly in grado di cambiare gli equilibri. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Dodo e Gosens, mentre Nicolussi Caviglia e Mandragora restano favoriti in mediana, con Ndour ancora in corsa. In difesa, davanti a De Gea, torna Pongracic, pienamente recuperato, che dovrebbe affiancare Pablo Marí e Ranieri nella linea a tre. Tutto, però, sarà deciso nelle prossime ore, quando la rifinitura darà a Pioli le ultime e decisive risposte. Lo scrive il Corriere dello Sport.