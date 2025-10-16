Kean verso il recupero con il Milan. Ma quanto senso ha rischiarlo?

Moise Kean verso il recupero in vista del Milan

Giovanni Zecchi Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 12:32)

«Se ho mai rischiato nella vita? Una volta. Quando ho messo 2 fisso a Inter-Cagliari». Con questa battuta, Aldo Baglio strappò un sorriso a tanti italiani nel film "Tre uomini e una gamba". E di rischio si parla anche in casa Fiorentina in questi giorni, con lo staff viola al lavoro per rimettere in sesto Moise Kean il prima possibile. La sfida di domenica contro il Milan di Allegri si avvicina e Stefano Pioli spera di avere l’attaccante a disposizione.

Le parole del dottor Luca Pengue, pronunciate nella giornata di ieri, hanno rassicurato l’ambiente: l’assenza di lesioni facilita sicuramente il recupero dell’ex Juventus e addirittura ci sarebbe la possibilità di vedere Kean in campo a San Siro, almeno partendo dalla panchina. Sabato mattina è previsto il test decisivo, durante il quale il giocatore proverà a forzare la caviglia destra nella speranza di ottenere risposte positive.

Non è escluso nemmeno la possibilità di vedere Kean titolare. Ma quanto senso avrebbe rischiare? È un dubbio lecito, anche considerando la serie di partite impegnative che attendono la squadra di Pioli. E soprattutto, con un Kean non al 100%, perché non dare fiducia a Roberto Piccoli?

L’attaccante, fresco di esordio in Nazionale con Rino Gattuso, è stato pagato quasi 30 milioni di euro e la società crede molto in lui. Lo stesso Pioli ha spinto fortemente per portarlo a Firenze. Dunque, perché affrettare il rientro di Kean se non è ancora al meglio?

È chiaro che, nel momento in cui verrà convocato, lo staff medico viola si sarà assicurato che il rischio sia minimo. Poi spetterà a Pioli decidere se schierarlo dal primo minuto o a gara in corso. Intanto Piccoli scalpita e reclama spazio, mentre Kean sembra viaggiare verso un recupero lampo.