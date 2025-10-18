Milan, Allegri verso il 3-5-1-1: chance per Gimenez. E’ il momento di Leao?

Viola News
Dentro i problemi e le difficoltà del Milan verso la sfida contro la Fiorentina
Tutto da rifare per Massimiliano Allegri, che dopo la sosta si ritrova a dover reinventare il suo Milan. Gli infortuni hanno riportato la squadra al punto di partenza, come ad agosto, quando cercava ancora una vera identità.

Contro la Fiorentina, il tecnico dovrà rinunciare a due colonne come Rabiot e Pulisic. Il francese è fermo per una lesione al soleo del polpaccio sinistro, mentre l’americano - infortunatosi nell’amichevole tra Stati Uniti e Australia - ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro: rientrerà solo a novembre, forse nel derby con l’Inter.

Il Milan perde così due protagonisti del suo rilancio: Rabiot aveva dato equilibrio e carisma al centrocampo, migliorando anche Modric, mentre Pulisic ha firmato 6 dei 14 gol stagionali, quasi metà del totale.

Allegri dovrà trovare nuove soluzioni: Gimenez, Leao e Nkunku dovranno sbloccarsi, e Loftus-Cheek o Ricci potranno essere riproposti in un più compatto 3-5-1-1. Lo scrive Tuttosport.

