Tutto da rifare per Massimiliano Allegri, che dopo la sosta si ritrova a dover reinventare il suo Milan. Gli infortuni hanno riportato la squadra al punto di partenza, come ad agosto, quando cercava ancora una vera identità.
Milan, Allegri verso il 3-5-1-1: chance per Gimenez. E’ il momento di Leao?
Contro la Fiorentina, il tecnico dovrà rinunciare a due colonne come Rabiot e Pulisic. Il francese è fermo per una lesione al soleo del polpaccio sinistro, mentre l’americano - infortunatosi nell’amichevole tra Stati Uniti e Australia - ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro: rientrerà solo a novembre, forse nel derby con l’Inter.
Il Milan perde così due protagonisti del suo rilancio: Rabiot aveva dato equilibrio e carisma al centrocampo, migliorando anche Modric, mentre Pulisic ha firmato 6 dei 14 gol stagionali, quasi metà del totale.
Allegri dovrà trovare nuove soluzioni: Gimenez, Leao e Nkunku dovranno sbloccarsi, e Loftus-Cheek o Ricci potranno essere riproposti in un più compatto 3-5-1-1. Lo scrive Tuttosport.
