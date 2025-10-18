Milan, Allegri verso il 3-5-1-1: chance per Gimenez. E’ il momento di Leao?

Contro la Fiorentina, il tecnico dovrà rinunciare a due colonne come Rabiot e Pulisic. Il francese è fermo per una lesione al soleo del polpaccio sinistro, mentre l’americano - infortunatosi nell’amichevole tra Stati Uniti e Australia - ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro: rientrerà solo a novembre, forse nel derby con l’Inter.