Raja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter tra le tante, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex Cagliari ha stroncato Dovbyk, parlando di Edin Dzeko:
Nainggolan distrugge Dovbyk: “Lasciamo stare, io giocavo con gente come Dzeko”
Nainggolan su Edin Dzeko
L'Inter ha un attacco molto superiore. Si parla tanto di Pio, che ha ottimi colpi, ma facciamolo segnare prima di esaltarlo troppo. Lo dico per lui.Su Dovbyk a Roma, invece, che cosa aggiungere? Lasciamo stare, io giocavo con gente come Dzeko..
