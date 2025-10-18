Viola News
Gazzetta dello Sport

Nainggolan distrugge Dovbyk: “Lasciamo stare, io giocavo con gente come Dzeko”

Nainggolan distrugge Dovbyk: “Lasciamo stare, io giocavo con gente come Dzeko” - immagine 1
Nainggolan su Edin Dzeko
Redazione VN

Raja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter tra le tante, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex Cagliari ha stroncato Dovbyk, parlando di Edin Dzeko: 

L'Inter ha un attacco molto superiore. Si parla tanto di Pio, che ha ottimi colpi, ma facciamolo segnare prima di esaltarlo troppo. Lo dico per lui.Su Dovbyk a Roma, invece, che cosa aggiungere? Lasciamo stare, io giocavo con gente come Dzeko..

© RIPRODUZIONE RISERVATA