La sfida in porta, CorSport: “De Gea contro Maignan, al Franchi fu spettacolo”

Il Corriere dello Sport parla di una sfida interna tra Mike Maignan e David De Gea. I due portieri si sfidano a San Siro dopo le grandi prestazioni al Franchi dello scorso anno:
E, nel caso specifico della Fiorentina, c'è il personale duello con David De Gea che lo stimola. I due si sono sfidati solo due volte in carriera, entrambe nella passata stagione con la vittoria dello spagnolo all'andata e il pareggio al ritorno. La gara di Firenze fu dominata proprio dai due portieri: De Gea parò i rigori rossoneri calciati da Theo Hernandez e da Tammy Abraham, mentre Maignan rispose respingendo al mittente il penalty tirato da Moise Kean. Tutti e due, dunque, hanno già mostrato quanto sanno essere decisivi. Massimiliano Allegri e Stefano Pioli puntano forte su loro anche per domani proprio per questo.
