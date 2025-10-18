Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha commentato il momento di Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole sul numero 10 della Fiorentina di Pioli:
Ferrara su Gudmundsson: “Pioli avrà fatto 2 chiacchiere con il ct dell’Islanda?”
"D'altra parte che Gud abbia piedi pregiati è difficile negarlo. Solo che adesso c'è davvero bisogno di lui, perché la Fiorentina non può permettersi di giocare in dieci"
Il cambio in panchina ha rinvigorito l'entusiasmo di molti, che giustamente avevano rimosso una stagione non proprio all'altezza immaginando di vedere finalmente un numero dieci fare il numero dieci, cioè invenzioni, assist e gol. D'altra parte che Gud abbia piedi pregiati è difficile negarlo. Solo che adesso c'è davvero bisogno di lui, perché la Fiorentina non può permettersi di giocare in dieci. Sicuramente Pioli avrà visto le partite dell'Islanda. E ci sta anche che il tecnico della Fiorentina abbia fatto due chiacchiere col ct islandese per chiarirsi le idee. O forse no, chissà. Ma questo codice va comunque decriptato. Magari Gud potrebbe indossare la maglia della sua nazionale sotto la maglia viola. Oppure si potrebbe chiedere al Milan di suonare prima del fischio di inizio l'inno d'Islanda, tanto nessuno se ne accorge, no? Difficile, però. Vediamo cosa accade. Intanto bentornati nel nostro calcio. Confidiamo che Pioli torni on fire. Non come Giovanna D'Arco, però.
