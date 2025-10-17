Marchini: “Pioli, serve solidità non fortuna. Gudmundsson è in ripresa”

Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Pioli non ha espresso concetti banali in conferenza stampa. Kean è in forte dubbio, nonostante l'ottimismo di prassi. Al contrario Gudmundsson che è in ripresa. Ovvio che queste intenzioni vanno portate in campo. Quando la Fiorentina ha avuto dei problemi, gli avversari sono stati sempre bravi a sfruttarle, al contrario invece i viola, lì serve cambiare le cose. Pioli parla di fortuna; la sua era una battuta, ma va trova della solidità, non affidarsi alla fortuna. Ancora non si sa che squadra sia la Fiorentina, non so che tipo di squadra si presenterà a San Siro. Il Milan non sta giocando in maniera straordinaria, gioca come vuole Allegri. La Fiorentina ha la possibilità di portare a casa il risultato.
