Bucchioni: “Kean ha fatto di tutto per esserci. Milan? Allegri è cambiato”

Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Se in tre mesi non riesci a vincere una partita, salgono la depressione e i dubbi. Kean? Ho parlato con chi di dovere. Non era disastrosa la situazione dopo l'infortunio in Nazionale, lui ci ha messo la grande voglia di tornare in tempo. Ha preso "una storta" per usare parole facili, tutta la settimana ha lavorato per esserci domenica. In 48 ore può succedere di tutto, magari fa l'ultimo provino in albergo. Allegri? Ha dei principi, ma è cambiato molto rispetto alle scorse avventure. Avete visto giocare il Milan? Ha un'identità e un gioco ben definito, con un centrocampo che fa paura. Mancheranno Pulisic e Rabiot, che sono fondamentali per loro.
