Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi su Fagioli: “Le difficoltà non sono nel ruolo. Pioli è infastidito”
news viola
Bardazzi su Fagioli: “Le difficoltà non sono nel ruolo. Pioli è infastidito”
L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Mi fa riflettere la risposta di Pioli su Fagioli. Parliamo tanto di lui, certo che se poi l'allenatore ne parla così davanti a tutti, percepisce cose che a noi non arrivano. Senza Fagioli la Fiorentina perde il cuore pulsante della squadra, e da lì nascono i problemi. Lui non è un regista, non ha le caratteristiche giuste. Quest'estate la Fiorentina ci ha puntato tantissimo. Mandragora e Nicolussi ok, ma non possono essere i leader del centrocampo viola. Le sue difficoltà vanno al di là del ruolo, ho sentito Pioli molto infastidito del suo atteggiamento. Gudmundsson? Deve darsi una mossa, facendoci vedere il suo talento. San Siro è una platea entusiasmante, perché non lì. Panchina? Non vedo giocatori in grado di risolvere la situazione, ma non si risolve la Fiorentina mandando via i titolari. Serve trovare la quadra per cambiare le cose
© RIPRODUZIONE RISERVATA