CorSport esalta Fazzini: “Viaggia a un’altra velocità rispetto ai compagni”

Fazzini si prepara a essere il jolly di Pioli

Redazione VN 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 09:10)

Jacopo Fazzini si sta affermando come una delle note più liete della Fiorentina di Pioli. Il giovane centrocampista ex Empoli, classe 2003, ha mostrato fin dai primi minuti in maglia viola una marcia in più rispetto ai compagni, distinguendosi per dinamismo, personalità e capacità di proporsi in fase offensiva. Le sue prestazioni convincenti contro Como, Pisa e Roma gli hanno ormai garantito un posto da titolare fisso, e Pioli lo considera una risorsa sempre più importante per il presente e il futuro della squadra. La sua crescita costante, in un contesto complesso come quello viola, testimonia maturità e carattere da veterano.

Fazzini si è inserito con entusiasmo e naturalezza nell’ambiente fiorentino, spinto anche dal legame emotivo che lo unisce ai colori viola. Fin da piccolo, infatti, è sempre stato tifoso della Fiorentina, come lui stesso ha raccontato al momento del suo arrivo in estate: “Per me è un’emozione speciale giocare per la squadra che ho sempre tifato”. L’acquisto del giocatore è costato circa 10 milioni di euro, bonus inclusi, un investimento importante per un talento che a Empoli aveva sofferto diversi infortuni ma che, una volta ritrovata la continuità, ha dimostrato tutto il suo potenziale segnando quattro gol in sette partite da aprile in poi.

Ora Fazzini si prepara alla sfida di San Siro contro il Milan, dove con ogni probabilità partirà ancora una volta titolare. Il suo impeto e la sua energia saranno fondamentali per affrontare un avversario di grande livello e, in particolare, per misurarsi contro un fuoriclasse come Luka Modric. In un momento delicato per la squadra, la grinta e la spensieratezza del giovane centrocampista potrebbero rivelarsi un fattore decisivo per scuotere l’ambiente e aiutare la Fiorentina a ritrovare fiducia e punti preziosi. Come ha dichiarato lo stesso Fazzini, il suo obiettivo è “portare la Fiorentina il più lontano possibile in campionato, Coppa Italia e Conference League” — un sogno che comincia, passo dopo passo, anche dalle notti di San Siro. Lo scrive il Corriere dello Sport.