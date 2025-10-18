Allegri parla con Ricci, Gazzetta: “L’idea per battere la Fiorentina di Pioli”

Mentre Stefano Pioli questa mattina proverà a capire se ci sarà o meno Moise Kean, Massimiliano Allegri ha molti dubbi di formazione dovuti ai vari infortuni. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura giocare Ricci dal 1':
Se invece Nkunku potrà essere a disposizione per la panchina, potrebbe essere lui l'eventuale cambio d'attacco della partita, con Gimenez in campo subito in coppia con Leao. La prima opzione, Loftus-Cheek a supporto di Rafa, resta la più credibile. Coprendo così l'attacco, resterebbe scoperto il centrocampo: sarebbe infatti Ricci a subentrare in mediana insieme a Modric e Fofana. Senza ulteriori interpreti del ruolo a disposizione: Jashari e Rabiot sono infortunati. Adrien è uno degli assenti illustri, come Pulisic e come - se partirà dalla panchina - Saelemaekers. Sono tre dei quattro giocatori più performanti della squadra: le medie voto Gazzetta relative alle gare di campionato indicano Modric come miglior rossonero per rendimento, seguito da Pulisic e Rabiot a completare il podio. Un gradino sotto c'è proprio Saelemaekers, a pari voti con Gabbia e Fofana.
