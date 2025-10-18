Viola News
Sabatini: “Non c’è coesione psicologica. Ma Pioli può sistemare le cose”

Sandro Sabatini sul campionato della Fiorentina
Sandro Sabatini ha rilasciato un'intervista a Libero in cui ha parlato del campionato italiano soffermandosi sulla Fiorentina:

Delusione numero 1 è la Fiorentina? Pioli ha esperienza e valenza tecnico-tattica per rimettere le cose a posto e ha un grande centravanti, Kean. Ma nella squadra vedo una mancanza di coesione psicologica, qualcosa di imprevedibile, di inaspettato che non si spiega.

