Livio Marinelli, 40 anni, di Tivoli è l'arbitro scelto per Milan-Fiorentina, partita valida per la settima giornata di campionato. La gara si svolgerà domani alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.
La scheda di Marinelli, arbitro di Milan-Fiorentina: fiscale e pignolo, molto rigido
La scheda di Marinelli, arbitro di Milan-Fiorentina: fiscale e pignolo, molto rigido
Il giudizio del nostro esperto sulla designazione per l'arbitro di Milan-Fiorentina: sarà Marinelli a fischiare al Meazza
La direzione—
Marinelli, arbitro di grandissima esperienza, non è internazionale ma è sicuramente adeguato a questo tipo di gare. Maresciallo dell’esercito, molto fiscale nella gestione della gara, se vogliamo anche pignolo, preciso nella gestione della gara, soprattutto nella lettura dei falli.
Non fischia molto, lascia giocare, a volte anche troppo, è molto empatico con i calciatori anche se poi non dialoga molto. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, non sono molte, anche perché i giocatori sanno che è molto rigido nel suo modo interpretare il regolamento, non protestano e non simulano. La media comunque è di 4,5 cartellini a gara.
