La scheda di Marinelli, arbitro di Milan-Fiorentina: fiscale e pignolo, molto rigido

Marinelli, arbitro di grandissima esperienza, non è internazionale ma è sicuramente adeguato a questo tipo di gare. Maresciallo dell’esercito, molto fiscale nella gestione della gara , se vogliamo anche pignolo, preciso nella gestione della gara, soprattutto nella lettura dei falli.

Non fischia molto, lascia giocare, a volte anche troppo, è molto empatico con i calciatori anche se poi non dialoga molto. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, non sono molte, anche perché i giocatori sanno che è molto rigido nel suo modo interpretare il regolamento, non protestano e non simulano. La media comunque è di 4,5 cartellini a gara.