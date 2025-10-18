Monti: “Bisogna puntare sui giovani, Ndour su tutti. Piccoli? Mi fido”

Le parole dell'opinionista su alcuni giocatori viola.

Redazione VN 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 13:25)

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

"Non vedo l'ora di giocare, perché domani sera per la Fiorentina è una partita veramente importante. In generale, le prossime due partite sono davvero importanti in campionato. Io punto sempre sul campionato, è vero che bisogna puntare sulla Conference League, ma in campionato è urgente uscire dalla melma. Non è importante giocare bene, ma trovare punti adesso. Per me è un'annata difficile e complicata, vorrei infatti arrivare il più velocemente possibile ai 40 punti".

Sulla Conference League e su Ndour — "Non siamo stati fortunati nel girone di Conference League. Con il Rapid Vienna sarà una partita difficile, ma lo sono tutte per la Fiorentina in questo momento. Deve essere bravo Pioli a gestire i giocatori. La Fiorentina ha giovani interessanti, come Ndour, e deve puntarci. In questi momenti può servire: ha fisicità e tiro. Pioli, insomma, ha le sue carte a disposizione".

Su Kean e su Piccoli — "Se è al 100%, metto Kean tutta la vita contro il Milan. Se è anche all'80%, metto Piccoli. Mi fido di quest'ultimo, non è certo Van Basten ma è un ottimo calciatore. Anche in coppa ha fatto bene, e pure con la Roma. Piccoli mi sembra un ottimo attaccante davvero, anche se non lo farei mai giocare insieme a Kean, perché sono molto simili".

Sulla società — "Mi preoccupa il discorso societario ed il sapere che Commisso non sta benissimo. Inoltre, Pradè è contestato da settimane e Ferrari sta cercando di fare del suo meglio, ma non è facile. Credo ci sia un momento di difficoltà a livello societario".