Colloquio Kean-Pioli, la Nazione: “Ecco cosa si sono detti in vista del Milan”

Moise Kean è passato in poche ore dall’essere praticamente escluso a probabile titolare. Dopo la distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale, l’attaccante della Fiorentina sembrava destinato a saltare la sfida di San Siro, ma il recupero è stato sorprendente. Durante la rifinitura al Viola Park, Kean ha mostrato grande determinazione e buone condizioni fisiche, convincendo Pioli e lo staff con un allenamento completo, fatto di scatti, cambi di direzione e contrasti. Il giocatore ha assicurato personalmente al tecnico di essere pronto, e questo ha spinto la squadra a inserirlo nuovamente tra i convocati, fino alla probabile decisione di schierarlo dal primo minuto.