Moise Kean è passato in poche ore dall’essere praticamente escluso a probabile titolare. Dopo la distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale, l’attaccante della Fiorentina sembrava destinato a saltare la sfida di San Siro, ma il recupero è stato sorprendente. Durante la rifinitura al Viola Park, Kean ha mostrato grande determinazione e buone condizioni fisiche, convincendo Pioli e lo staff con un allenamento completo, fatto di scatti, cambi di direzione e contrasti. Il giocatore ha assicurato personalmente al tecnico di essere pronto, e questo ha spinto la squadra a inserirlo nuovamente tra i convocati, fino alla probabile decisione di schierarlo dal primo minuto.
La Nazione
Colloquio Kean-Pioli, la Nazione: “Ecco cosa si sono detti in vista del Milan”
Un ulteriore indizio sulla sua presenza dall’inizio è arrivato dai social: Dodò, tornato disponibile, ha pubblicato una foto del match di un anno fa a San Siro, quando servì proprio a Kean l’assist per il momentaneo 0-2 contro il Milan. Un segnale carico di speranza, che rievoca bei ricordi e alimenta la fiducia in un possibile bis. Il recupero di Dodo e di Fazzini, anch’egli rientrato in gruppo durante la settimana, dà inoltre maggiore stabilità all’undici viola, che si presenta con la voglia di centrare finalmente la prima vittoria in campionato.
Nelle scelte di formazione, Pioli ritrova diverse certezze. Davanti a De Gea ci sarà la consueta difesa a tre formata da Pongracic, Mari e Ranieri; sulle fasce agiranno Dodo e Gosens, mentre in mediana il compito di impostare il gioco spetterà a Mandragora e Nicolussi Caviglia. Sulla trequarti spazio a Fazzini, più avanzato, in coppia con Gudmundsson alle spalle di Kean, pronto a guidare l’attacco con la consueta energia. Sohm torna a disposizione dopo l’infortunio ma partirà dalla panchina, mentre Richardson resta fuori per problemi fisici. Lo scrive la Nazione.
