SONDAGGIO – Sarri, Gattuso, Italiano e non solo: chi è il profilo giusto per la panchina viola?

Con un presente abbastanza tranquillo e un futuro tutto da scrivere, in casa Fiorentina torna di moda il toto-allenatore. Se il futuro di Cesare Prandelli è diviso tra rinnovo, addio e un ruolo dirigenziale, la società sta iniziando a tessere legami con altri tecnici per programmare il futuro. Dopo i rumors relativi a Maurizio Sarri, ACF ha seccamente smentito la notizia di un incontro avvenuto nella serata di ieri, ma l’ex allenatore di Napoli e Juve pare essere in cima alla lista dei desideri. Desideri che, allo stesso tempo, potrebbero collidere con le richieste economiche e le ambizioni di Sarri, ormai entrato nella ristretta cerchia dei top italiani ed europei.

Largo dunque alle altre ipotesi: da Gennaro Gattuso, sempre più lontano da De Laurentiis e in continuo conflitto con una piazza caldissima e passionale – nonché al momento candidato n° 1 per la panchina viola – ad una serie di scommesse/suggestioni. Da Vincenzo Italiano, uscito ridimensionato venerdì dal Franchi ma autore di un piccolo miracolo con lo Spezia, a quel Roberto De Zerbi sempre più certezza&innovazione a Sassuolo. Per non parlare di Ivan Juric, molto vicino alla Fiorentina la scorsa estate e pallino di Daniele Pradè, anche lui tecnico giovane e fautore di un calcio propositivo. Giovani, affamati, avanguardia e nuovo che avanza, ma non solo: si bada anche al sodo con Davide Nicola e Rolando Maran, senza dimenticare quel Pippo Inzaghi che dopo i flop Milan e Bologna, si è rilanciato alla grande prima a Venezia e poi a Benevento dove non disdegna il buon vecchio catenaccio e contropiede.

