SONDAGGIO – Fareste giocare Kean domenica?

A voi la scelta per la partita contro la Cremonese
Sicuramente sappiamo che Moise Kean ha lasciato Firenze da martedì per motivi personali e dovrebbe tornare nella giornata di oggi. Il Corriere Fiorentino invece scrive che l'attaccante è partito lunedì.  Premesso tutto questo, se voi foste sulla panchina della Fiorentina lo mandereste in campo domenica contro la Cremonese?

