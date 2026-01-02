SONDAGGIO – Fareste giocare Kean domenica?

Sicuramente sappiamo che Moise Kean ha lasciato Firenze da martedì per motivi personali e dovrebbe tornare nella giornata di oggi. Il Corriere Fiorentino invece scrive che l'attaccante è partito lunedì. Premesso tutto questo, se voi foste sulla panchina della Fiorentina lo mandereste in campo domenica contro la Cremonese?