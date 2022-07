Si ferma Zurkowski. Il motivo dell’assenza del polacco

Terzo giorno di allenamento per la Fiorentina nel ritiro di Moena. Questa mattina la squadra ha svolto un lavoro piuttosto blando in vista della partita amichevole di questo pomeriggio contro il Real Vicenza. Nel gruppo Viola, però, si è notata l'assenza di Zurkowski. Nulla di troppo grave per l'Empoli però. Szymon ha rimediato ieri un pestone in allenamento, motivo per il quale lo staff ha preferito risparmiarlo sia per l'allenamento che per l'amichevole.