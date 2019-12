Senza Ribery serve insistere sul 3-5-2? A Montella l’ardua sentenza

Due, tre settimane, calendario e report medico alla mano (CLICCA QUI) Franck Ribery dovrebbe saltare sicuramente le prossime tre partite. Quella di martedì col Cittadella – in cui difficilmente sarebbe sceso in campo – e quelle in campionato contro Torino ed Inter. Se il recupero procederà a ritmo sostenuto e senza intoppi, potremo rivedere il francese per l’ultima sfida del 2019 contro la Roma, ma fare previsioni adesso è sicuramente prematuro. Senza Ribery la Fiorentina perde il suo faro in campo e il suo leader carismatico, trascinatore a 360° dal suo arrivo in riva all’Arno.

Ma l’assenza del n° 7 è soprattutto un rebus per un Vincenzo Montella, che deve gestire già diversi grattacapi. Senza Chiesa, il cui rientro (fisico e mentale) tutti si augurano sia il più veloce possibile, senza l’infortunato capitan Pezzella, senza certezze in attacco e con un gioco che latita da ormai troppo tempo, il francese è stato chiave e parafulmine del 3-5-2 che aveva fatto ben sperare a cavallo tra settembre e ottobre. Poi la luce si è spenta, e il calo dei viola è coinciso con quello dell’ex Bayern. Le tre giornate di squalifica dopo la spinta al guardalinee nel post partita di Fiorentina-Lazio hanno aperto una voragine tecnica e psicologica, e da quel momento in poi la squadra viola ha conquistato quattro punti in cinque partite.

Ora viene da chiedersi se il 3-5-2 cucito addosso a Ribery possa considerarsi valido anche per le gare in cui forzatamente mancherà. L’esigenza nasce dal fatto che accentrandosi, FR7 possa ancora dire eccome la sua, mentre da esterno è fisiologico il fatto che la gamba non sia più quella dei tempi migliori. Nelle tre gare in cui è mancato, Montella ha alternato questo schema di gioco al 4-3-3, senza trovare più di tanto il bandolo della matassa. Adesso però, servirà attingere anche agli esterni che hanno giocato di meno: oltre al ritorno di Chiesa, i tifosi si aspettano un segnale da Sottil e Ghezzal, oltre che dalle punte di ruolo. Nè Vlahovic, né Boateng, né tantomeno Pedro sono riusciti a imporsi e trovato la giusta continuità, ma di fatto l’attacco piuma Chiesa-Ribery ha panchinato tutti quanti per tanto, troppo tempo. E sarà necessario anche sbottonarsi un po’ di più, schierando magari un tridente che dia un po’ più di brio ad una squadra che si è persa. A partire da martedì, dove è necessario passare il turno e ritrovare un po’ di serenità.