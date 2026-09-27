Contro il Signa, complice l’assenza di De Gea, il difensore viola indosserà nuovamente la fascia dopo tanto tempo
VIDEO VN - Frey su Vanoli: “Ha fatto un’impresa. Sul suo ritorno l’avevo avvertito”
Complice l’assenza di David De Gea, sostituito da Oliver Christensen, la fascia di capitano è stata affidata a Luca Ranieri.
Ranieri torna quindi capitano a quasi un anno dall’ultima volta, anche se soltanto in un’amichevole.
L’ultima partita ufficiale della Fiorentina con Ranieri capitano risale infatti al 19 marzo 2026 (Rakow-Fiorentina 1-2)
Dal 21 dicembre contro l’Udinese, Ranieri era sceso in campo senza la fascia, passata stabilmente sul braccio di De Gea.
Oggi, complice l’assenza del portiere spagnolo, la fascia torna sul braccio di Ranieri.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Fiorentina-Signa 1914 [LIVE] 7-0: gol meraviglioso di Mazzeo
News viola
Nazionale, 10 giocatori non partono per la Turchia: la scelta su Fagioli
Esclusive
Edoardo Magnini: “Nonno Ardico e quell'errore arbitrale in finale col Real nel '57”
Rassegna stampa
Basta ritiro al Viola Park, Repubblica: "Paratici ci pensa, ecco le destinazioni"
Rassegna stampa
Osvaldo, arrivano notizie rassicuranti: "Cosciente, l'hanno preso in tempo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti