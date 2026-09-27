Contro il Signa, complice l’assenza di De Gea, il difensore viola indosserà nuovamente la fascia dopo tanto tempo

Redazione VN
Frey

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Complice l’assenza di David De Gea, sostituito da Oliver Christensen, la fascia di capitano è stata affidata a Luca Ranieri.

Ranieri torna quindi capitano a quasi un anno dall’ultima volta, anche se soltanto in un’amichevole.

L’ultima partita ufficiale della Fiorentina con Ranieri capitano risale infatti al 19 marzo 2026 (Rakow-Fiorentina 1-2)

Dal 21 dicembre contro l’Udinese, Ranieri era sceso in campo senza la fascia, passata stabilmente sul braccio di De Gea.

Oggi, complice l’assenza del portiere spagnolo, la fascia torna sul braccio di Ranieri.

ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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