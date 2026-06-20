Pino Vitale ha commentato il mercato della Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vitale: “Kean, a 30mln non c’è uno più forte. In porta ripartirei da Martinelli”
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Vitale: “Kean, a 30mln non c’è uno più forte. In porta ripartirei da Martinelli”
L'opinione di Pino Vitale sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina
Paratici non poteva dire nulla. Adesso è difficile fare la Fiorentina, bisogna dare tempo di lavorare: tanti giocatori in uscita, dobbiamo vedere il budget. Non si può portare in ritiro i giocatori che non fanno parte di una certa idea. La dirigenza si deve dedicare a questo, Paratici ha un'idea su chi poter cercare. Prendere alcuni giocatori è difficile perché non si fanno le coppe europee. Ma ricordiamoci che la Fiorentina non è quella dell'anno scorso.
Kean—
Non c'è un centravanti da 30 milioni più forte di Kean. Quest'anno è stato sfortunato e ha avuto impegni che non avrebbe dovuto avere. Sia Paratici che Grosso lo conoscono. Ha un carattere particolare, ma se rimane vuole fare bene. Se si da via lui c'è Piccoli, ci vuole una prima punta importante.
I singoli—
Comuzzo lo tengo sempre. È andato male, ha sbagliato, ma è di grande prospettiva. Non avrei paura a partire con Martinelli. Ndour? Può migliorare e non diventerà un fuoriclasse, ma lo terrei. Può fare quei 5/6 gol che fa Mandragora e ha corsa. Poi ci vuole uno accanto a lui, un centrocampista di interdizione.
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