L'ex direttore sportivo Pino Vitale, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato questo avvio di mercato da parte della Fiorentina:
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Vitale: “Fazzini è di prospettiva. Gosens? Avranno preso degli accordi”
Pino Vitale ha espresso la propria opinione sul mercato attuato dalla Fiorentina, con il focus su alcuni singoli giocatori
La Fiorentina si sta esponendo sul mercato, vuol dire che vuole cambiare le cose e farle in grande. Poi i giocatori vanno visti sul campo. Dragusin se sta bene fisicamente è un giocatore che il direttore conosce, mi è sempre piaciuto. Atta l'anno scorso ha fatto bene. Giustamente i tifosi sognano. Le altre squadre non si sono mosse. La Fiorentina rimane sempre una grande squadra anche senza le coppe. La squadra è da completare sugli esterni, ci vuole qualche altro sforzo. Poi servirà anche cedere. Gosens?Avranno preso degli accordi.
Grosso—
Grosso è un allenatore giovane, l'anno scorso ha fatto bene ma il Sassuolo non è la Fiorentina. A Firenze le persone vogliono risultati. Paratici ci ha creduto appieno, si conoscevano bene. Saranno d'accordo anche per i giocatori.
Fazzini—
Non sono deluso. Sono convinto che la Fiorentina non perderà su di lui. Fazzini troverà il suo spazio in Serie A, è di prospettiva. L'anno scorso si è fatto male, poi hanno preso due giocatori nel suo ruolo ed è stato chiuso. In questo momento la Fiorentina si deve liberare di qualche giocatori mandandoli a giocare.
Andreazzoli—
Non c'è bisogno di presentarlo, è un maestro di calcio. I giocatori con lui possono soltanto crescere.
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