Ridgeciano Haps in vista della gara contro la Fiorentina al Penzo
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Il terzino del Venezia, Ridgeciano Haps, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima del fischio d'inizio della gara del Penzo contro la Fiorentina. Le sue parole:
Sono contento per le 100 presenze con il Venezia. Stiamo giocando bene, ma ci mancano punti. Fiorentina con nuovo allenatore? A noi non cambia niente. Rimaniamo concentrati sulla nostra idea di gioco, quella di mister Stroppa. Ci mancano solo i tre punti, speriamo di farli questa sera contro la Fiorentina.
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