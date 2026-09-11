Ridgeciano Haps in vista della gara contro la Fiorentina al Penzo

Redazione VN
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Il terzino del Venezia, Ridgeciano Haps, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima del fischio d'inizio della gara del Penzo contro la Fiorentina. Le sue parole:

Sono contento per le 100 presenze con il Venezia. Stiamo giocando bene, ma ci mancano punti. Fiorentina con nuovo allenatore? A noi non cambia niente. Rimaniamo concentrati sulla nostra idea di gioco, quella di mister Stroppa. Ci mancano solo i tre punti, speriamo di farli questa sera contro la Fiorentina.
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A

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