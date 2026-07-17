Torna a parlare l’opinionista Furio Valcareggi, e come di consueto i suoi interventi a Lady Radio non passano inosservati. Tanti i temi toccati sul momento della Fiorentina, a partire da un netto cambio di rotta nei giudizi sulla dirigenza fino alle mosse di mercato, tra acquisti azzeccati e possibili cessioni eccellenti.
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Valcareggi fa dietrofront: “Ho cambiato idea su Joseph Commisso, che gran mercato”
"Mi rimangio i giudizi su Joseph Commisso"—
Valcareggi ha voluto fare un passo indietro riguardo alle sue prime impressioni su Joseph Commisso, promuovendo a pieni voti l'operato della società:
"Ho cambiato del tutto idea su Joseph Commisso. All’inizio, dopo le sue prime uscite pubbliche, non mi convinceva affatto. Ora ritiro tutto quello che ho detto, perché con i suoi soldi si sta facendo davvero un grande mercato. La Fiorentina adesso dovrà anche vendere, e si pensa che chissà quanto incasserà... ma non è esattamente così. In ogni caso sta prendendo forma veramente una bella squadra. La difesa è già molto forte, io terrei assolutamente sia Comuzzo che Ranieri. In mezzo al campo c'è Fagioli, si tratta Oulaï, il portiere va bene e le manovre non sono affatto finite."
"Paratici devastante: ha fatto piazza pulita al Viola Park"—
L'elogio più grande viene però riservato a Fabio Paratici, il cui impatto sul mondo viola viene definito totale e rivoluzionario:
"Senza mai alzare la voce, Paratici ha fatto piazza pulita. Ha cambiato tantissimi staff e ha portato tecnici nuovi. Al Viola Park sta portando avanti un lavoro eccezionale, ma per farlo ha dovuto prima 'dare il cencio' e buttare via tutto il vecchio corso. Anche Angeloni adesso sembra un po’ detronizzato. Lo stesso Alessandro Ferrari ha capito che non c’è paragone con Paratici e si è messo a supporto sulla burocrazia, ambito in cui è sicuramente bravo. Paratici è stato devastante, nel bene e nel male. È un mio amico ma ancora non sono riuscito a sentirlo: mi ha fatto parlare solo cinque minuti con Pilar, un'attrice che io adoro."
Il nodo Kean: "Se offrono 35-40 milioni va ceduto subito"—
Infine, una battuta tagliente su Moise Kean e la sua gestione all'interno del nuovo scacchiere viola:
"Kean? O sta ai patti della Fiorentina, sennò staremo a vedere cosa succede. Certo, è bello avere in rosa un centravanti così forte che nessuno ti chiede. Però se arrivasse un'offerta da 35-40 milioni di euro? Io lo cederei subito, senza pensarci."
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