Valcareggi fa dietrofront: “Ho cambiato idea su Joseph Commisso, che gran mercato”

" Ho cambiato del tutto idea su Joseph Commisso . All’inizio, dopo le sue prime uscite pubbliche, non mi convinceva affatto. Ora ritiro tutto quello che ho detto, perché con i suoi soldi si sta facendo davvero un grande mercato. La Fiorentina adesso dovrà anche vendere, e si pensa che chissà quanto incasserà... ma non è esattamente così. In ogni caso sta prendendo forma veramente una bella squadra . La difesa è già molto forte, io terrei assolutamente sia Comuzzo che Ranieri. In mezzo al campo c'è Fagioli, si tratta Oulaï , il portiere va bene e le manovre non sono affatto finite."

"Senza mai alzare la voce, Paratici ha fatto piazza pulita. Ha cambiato tantissimi staff e ha portato tecnici nuovi. Al Viola Park sta portando avanti un lavoro eccezionale, ma per farlo ha dovuto prima 'dare il cencio' e buttare via tutto il vecchio corso. Anche Angeloni adesso sembra un po’ detronizzato. Lo stesso Alessandro Ferrari ha capito che non c’è paragone con Paratici e si è messo a supporto sulla burocrazia, ambito in cui è sicuramente bravo. Paratici è stato devastante, nel bene e nel male. È un mio amico ma ancora non sono riuscito a sentirlo: mi ha fatto parlare solo cinque minuti con Pilar, un'attrice che io adoro."