Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, ha analizzato il percorso del giovane difensore viola. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Comuzzo, lo scopritore: “Fortissimo, non va ceduto per nessun motivo”
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Comuzzo, lo scopritore: “Fortissimo, non va ceduto per nessun motivo”
Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, ha analizzato il percorso del giovane difensore viola. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno
Paratici uno dei direttori più bravi d'Italia. Ha preso Atta, un giocatore fortissimo. Vedo una Fiorentina protagonista, con Grosso che è bravissimo. Un grande direttore sportivo non deve mai far sapere agli altri quello che vuole fare. Grosso? Forte. Un bravo ragazzo che fa giocare bene le proprie squadre. Comuzzo? Se capiscono qualcosa di calcio la Fiorentina lo tiene, è un giocatore forte. Quando la stagione va male, sbagliano tutti.
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