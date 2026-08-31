La Lega Serie A ha reso noto il programma ufficiale con anticipi, posticipi e programmazione televisiva relativi alla 4ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 2026/27 tramite il Comunicato Ufficiale N. 20 del 31 agosto 2026.

Venezia-Fiorentina anticipata al venerdì sera

Sarà proprio la sfida tra Venezia e Fiorentina ad aprire le danze del quarto turno di campionato. La gara del "Penzo" si giocherà venerdì 11 settembre 2026, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Un anticipo serale che permetterà ai viola di scendere in campo subito.

Dove vederla in TV e streaming

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la sfida tra il Venezia e i gigliati sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. La partita non rientra infatti nel pacchetto di gare in co-esclusiva con Sky Sport, pertanto sarà visibile unicamente tramite l'applicazione di DAZN su smart TV, dispositivi mobili, console da gioco e sul canale satellitare Zona DAZN.