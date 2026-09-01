Le parole di Francesco Totti dal Viola Park su Firenze e il Centenario della Fiorentina
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La leggenda della Roma, Francesco Totti, che domani farà parte della squadra Operazione Nostalgia nella gara del Franchi, ha parlato a Sky Sport durante la cena di Gala al Viola Park per il Centenario della Fiorentina. Le sue parole:
Ho parlato un pò con Jovetic di calcio, un giocatore di grande qualità. Lo ricordo bene. Lui farebbe ancora la sua figura qui in Italia, gliel'ho detto.
Su Firenze
Siamo fortunati ad esserci per questo Centenario della Fiorentina. Firenze è una piazza calda, che ha sempre tifato per la maglia, come a Roma. Conosco quel tipo di amore.
Su un ricordo particolare di gol alla Fiorentina
Mi prendi alla sprovvista in questo momento, però se non erro il 200esimo e il 201esimo. Feci dei gol importanti, li ricordo.
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