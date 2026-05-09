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Tedino: “Grosso ha dimostrato una cosa. Brescianini uscirà fuori, Kean farà bene”

Tedino: “Grosso ha dimostrato una cosa. Brescianini uscirà fuori, Kean farà bene” - immagine 1
Bruno Tedino ha commentato la situazione allenatore in casa Fiorentina soffermandosi su alcuni singoli
Redazione VN

Bruno Tedino è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole su Paolo Vanoli:

Paolo lo conosco bene, so quanta voglia ed energia è in grado di trasferire. Ha fatto un grandissimo lavoro, serve riconoscenza. Grosso? È una persona pacata, intelligente, con idee di calcio importanti. Con i fatti ha dimostrato di essere una persona seria.

Fiorentina-Genoa

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In questo momento è importante confermare la categoria per poi intraprendere un progetto. Sarà una partita in cui le squadre si accontenteranno del pareggio. Paratici deve essere seguito dal popolo viola.

I singoli

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Mandragora ha personalità, si fa capire e seguire. Brescianini?I giocatori che vengono dall'Atalanta hanno un modo di interpretare il calcio particolare. Prima o poi uscirà fuori. Kean è importante e completo, farà molto bene.

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