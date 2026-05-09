Bruno Tedino è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole su Paolo Vanoli:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Tedino: “Grosso ha dimostrato una cosa. Brescianini uscirà fuori, Kean farà bene”
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Tedino: “Grosso ha dimostrato una cosa. Brescianini uscirà fuori, Kean farà bene”
Bruno Tedino ha commentato la situazione allenatore in casa Fiorentina soffermandosi su alcuni singoli
Paolo lo conosco bene, so quanta voglia ed energia è in grado di trasferire. Ha fatto un grandissimo lavoro, serve riconoscenza. Grosso? È una persona pacata, intelligente, con idee di calcio importanti. Con i fatti ha dimostrato di essere una persona seria.
Fiorentina-Genoa—
In questo momento è importante confermare la categoria per poi intraprendere un progetto. Sarà una partita in cui le squadre si accontenteranno del pareggio. Paratici deve essere seguito dal popolo viola.
I singoli—
Mandragora ha personalità, si fa capire e seguire. Brescianini?I giocatori che vengono dall'Atalanta hanno un modo di interpretare il calcio particolare. Prima o poi uscirà fuori. Kean è importante e completo, farà molto bene.
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