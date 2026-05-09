Enzo Baldini, ai microfoni di Radio bruno durante il Pentasport, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldini: “Se vendi Fagioli non hai ambizione. Allenatore? Paratici può sorprenderci”
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Baldini: “Se vendi Fagioli non hai ambizione. Allenatore? Paratici può sorprenderci”
Le parole di Enzo Baldini a Radio Bruno
Non vedo l'ora che finisca questo campionato della Fiorentina che è riuscita a compiere un'impresa. Non mi aspetto nulla dalla partita di domani, nessuna delle due si vuole far male. Il Genoa si prenderà quel punto e la Fiorentina raggiungerà la salvezza matematica. Di questa stagione non salvo niente, dico grazie a Vanoli. È un buon allenatore, ma non ha conquistato la piazza. Paratici vuole ripartire con un allenatore scelto da lui.
Paratici—
Non solo dovrà vendere i giocatori svalutati, ma anche quelli che torneranno. Dovrà avere pazienza. Fagioli è uno dei pochi giocatori di mercato, ma se lo vendi sei senza ambizioni. Non so come farai a vendere Kean: l'anno scorso per la clausola non si è presentato nessuno. Ma Paratici ha molte conoscenze, riuscirà a trova il modo per fare una squadra competitiva. Lui compra giocatori già fatti.
Allenatore—
Grosso mi intriga, il Sassuolo gioca bene. Sarri mi piace, ma non verrà mai alla Fiorentina. Non mi meraviglierei che Paratici ci regalasse una sorpresa con un allenatore spagnolo o inglese.
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