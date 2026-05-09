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Baldini: “Se vendi Fagioli non hai ambizione. Allenatore? Paratici può sorprenderci”

Fagioli
Le parole di Enzo Baldini a Radio Bruno
Redazione VN

Enzo Baldini, ai microfoni di Radio bruno durante il Pentasport, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina:

Non vedo l'ora che finisca questo campionato della Fiorentina che è riuscita a compiere un'impresa. Non mi aspetto nulla dalla partita di domani, nessuna delle due si vuole far male. Il Genoa si prenderà quel punto e la Fiorentina raggiungerà la salvezza matematica. Di questa stagione non salvo niente, dico grazie a Vanoli. È un buon allenatore, ma non ha conquistato la piazza. Paratici vuole ripartire con un allenatore scelto da lui.

Paratici

—  

Non solo dovrà vendere i giocatori svalutati, ma anche quelli che torneranno. Dovrà avere pazienza. Fagioli è uno dei pochi giocatori di mercato, ma se lo vendi sei senza ambizioni. Non so come farai a vendere Kean: l'anno scorso per la clausola non si è presentato nessuno. Ma Paratici ha molte conoscenze, riuscirà a trova il modo per fare una squadra competitiva. Lui compra giocatori già fatti.

Allenatore

—  

Grosso mi intriga, il Sassuolo gioca bene. Sarri mi piace, ma non verrà mai alla Fiorentina. Non mi meraviglierei che Paratici ci regalasse una sorpresa con un allenatore spagnolo o inglese.

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