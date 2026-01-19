Taibi: “Fabbian è il centrocampista completo che serve al calcio italiano”

Fabbian è un giocatore di grandissima qualità: ha un gran motore e, soprattutto, ha fiuto del gol. È un ragazzo straordinario e generoso, molto più maturo dell'età che ha. Alla Reggina giocava come mezzala d'inserimento; è un calciatore formidabile, capace di fare entrambe le fasi con la stessa efficacia. Per il nostro calcio serve gente che corra e che abbia qualità: lui possiede entrambe le caratteristiche. Ieri, dopo la rete, ha subito recuperato la palla per correre a centrocampo e cercare il pareggio. Vedrei bene Fabbian, Fagioli e Mandragora insieme a centrocampo. È un giocatore completo, con un bel fisico; deve ancora migliorare nel passaggio, ma ho già notato un grande percorso di crescita in questi anni.