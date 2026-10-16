Durante il Pentasport di Radio Bruno, Ubaldo Scanagatta ha parlato del momento della Fiorentina in vista della partita contro il Como, sottolineando le difficoltà nel prevedere il rendimento di una squadra ancora alla ricerca di continuità:

“Le sensazioni sono che con il Como alcune volte abbiamo giocato bene e altre male. Con Vanoli non possiamo garantire né una buona partita né una cattiva partita. La Fiorentina è una buona squadra, ma non è ben attrezzata in difesa. Chi critica De Gea non capisce che, tutto sommato, è il migliore del reparto difensivo. Non so perché Pongracic sia sparito dai radar, Viery è ancora un’incognita. Può succedere un po’ di tutto. L’importante è che i tifosi non facciano troppo i tifosi. Non è che se Vanoli vince domani è un fenomeno e se perde è un brocco. Ci vuole equilibrio”.

Beto fuori condizione e scadente

Scanagatta si è soffermato anche sul ballottaggio in attacco, esprimendo dubbi sulle prestazioni di Beto e indicando in Pellegrino una possibile alternativa. Per il giornalista, però, molto dipenderà dalla capacità della squadra di alzare il ritmo, a partire dal centrocampo:

“Beto mi è sembrato fuori condizione e scadente anche in quello in cui pensavo fosse più bravo, che è l’attacco della profondità. Direi più Pellegrino, anche se secondo alcuni è un centravanti boa. Preferisco Pellegrino, se non altro perché è più giovane e ho visto ottimi centravanti che a 26-27 anni erano più forti che a 24. Poi bisogna capire a che velocità gioca la squadra. Bisogna vedere se Vanoli riesce a dare impulso alla velocità di ritmo della squadra e per questo serve il centrocampo. Fagioli è un buon giocatore: quando è in giornata sa fare la differenza, ma quante volte è in giornata?”.

La squadra deve essere carica dal primo minuto

Infine, Scanagatta ha invitato alla prudenza nei pronostici, ricordando come la Fiorentina non possa essere considerata favorita soltanto in virtù del proprio nome e del valore teorico della rosa. L’approccio alla gara sarà uno degli aspetti decisivi, con responsabilità precise per l’allenatore:

“La Fiorentina non può essere favorita quando gioca contro squadre inferiori al suo livello, come per esempio il Genoa. Non sono né ottimista né pessimista, perché con la Fiorentina attuale, formata in maniera un po’ improvvisata, è difficile fare pronostici. Spero anche che si cominci meglio di sabato scorso, perché un approccio sbagliato all’inizio è problematico e su questo Vanoli ha la responsabilità di mettere in campo una squadra carica dal primo minuto”.