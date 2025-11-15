Sandrelli: “Vanoli sta intervenendo anche sul lato social. Dov’è la società?”

"La sosta serve alla Fiorentina. Sicuramente Vanoli lavorerà con grande attenzione. Sta intervenendo su molte cose, anche sul fattore social . Non mi sembra che i problemi della Fiorentina siano stati di natura fisica, ma più che altro una serie di errori di attenzione . Vanoli dovrà lavorare su automatismi diversi. La squadra non può prendere gol con una facilità disarmante come visto a Genova."

"Non si salva nessuno"

"Con i dati bruttissimi della Fiorentina non c'è una persona all'interno del club che può salvarsi. La colpa è di tutti. Non so chi possa parlare in questo momento. Non mi è chiaro cosa facesse Goretti prima delle dimissioni di Pradé. Mi sembra di vedere l'assenza totale della società e questa cosa mi sorprende. Confido in Vanoli e nei calciatori, perché non posso farlo sul piano dirigenziale."