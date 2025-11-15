Massimo Sandrelli, intervenuto durante il "Pentasport" di Radio Bruno, ha commentato il difficile momento della Fiorentina:
Sandrelli: “Vanoli sta intervenendo anche sul lato social. Dov’è la società?”
"La sosta serve alla Fiorentina. Sicuramente Vanoli lavorerà con grande attenzione. Sta intervenendo su molte cose, anche sul fattore social. Non mi sembra che i problemi della Fiorentina siano stati di natura fisica, ma più che altro una serie di errori di attenzione. Vanoli dovrà lavorare su automatismi diversi. La squadra non può prendere gol con una facilità disarmante come visto a Genova."
"Non si salva nessuno"—
"Con i dati bruttissimi della Fiorentina non c'è una persona all'interno del club che può salvarsi. La colpa è di tutti. Non so chi possa parlare in questo momento. Non mi è chiaro cosa facesse Goretti prima delle dimissioni di Pradé. Mi sembra di vedere l'assenza totale della società e questa cosa mi sorprende. Confido in Vanoli e nei calciatori, perché non posso farlo sul piano dirigenziale."
