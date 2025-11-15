Monti: “Non vedo un gruppo-squadra. In molti lasceranno al termine della stagione”

"Vanoli ha un compito difficile che va al di la dei moduli. Deve riattivare la testa sei calciatori. Mi sembra una persona centrata, che non ha paura di dire le cose in faccia. Nella conferenza stampa ha subito punto sull'orgoglio tutti i giocatori della rosa. Vanoli è un tecnico giovane, però ha grinta. Da giocatore era un personaggio molto riservato."