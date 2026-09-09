Il commento di Massimo Sandrelli sulla situazione in casa Fiorentina dopo l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli

Redazione VN
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Il giornalista, Massimo Sandrelli, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Calde le ultime ore in casa Fiorentina, ma tutt'altro che divertenti. Preferirei annoiarmi, sinceramente. Questo grande attivismo di Paratici, di andare su giovani di valore, ha messo da parte questo non rapporto che c'era tra lui e Grosso. Poi questa cosa è esplosa in tutta la sua irruenza, con un esonero alle 23:30 e addirittura un ricorso per quanto successo. Nessuno si è occupato, dunque, del progetto tecnico-tattico che doveva nascere. Tutto questo si è concluso richiamando Vanoli, mandato via qualche mese fa. Si rimane un po' interdetti. Se va bene ora non poteva andare bene anche prima? Probabilmente qualcosa ci sfugge. Ora Vanoli deve far vedere il sogno, dopo quelle parole.
Sandrelli

Sulla scelta di Vanoli

Vanoli, in questo caso, ha voglia di rivincita. Lui ci era rimasto male a non essere confermato. Quindi che fai, non torni? Perché non doveva farlo? Poi è un professionista lui.

Sull'addio di Grosso

Vietato mandarlo via dopo tre giornate? Ci sarebbero tante cose da vietare nel calcio, ben più importanti. Se scoppia un caos tra lui e Paratici, dove non si trova un modo per risistemare i cocci, come fai ad andare avanti? Come si fa a dire che la Fiorentina ha fatto male? Se le cose non vanno, qualcuno dovrà pur decidere.

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