"La vera Fiorentina? Dipende da che formazione fa Vanoli"
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Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa a Marassi, soffermandosi sulle decisioni di Paolo Vanoli:
La vera Fiorentina? Dipende da che formazione fa Vanoli. Se Vanoli fa la formazione con le sue idee e con la determinazione e e le conoscenze che lo scorso anno hanno salvato la squadra, allora questa è una squadra che può dare molto, moltissimo. Se invece fa la formazione con Fagioli e Oulai insieme, se mette due terzini che insieme non mi piacciono, se lascia a guardare in panchina 80 minuti Gonçalves, che è l'unico bravo, se fai una formazione per far sorridere Paratici per alcune scelte di mercato la vedo male. Ma credo abbia capito dopo Genova"
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