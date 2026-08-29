La Fiorentina ha l'obiettivo di tornare in Europa
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Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha espresso la sua opinione su vari temi legati alla Fiorentina:
Tutti mi dicono di guardare Mastantuono perché vogliono capire se è stato preso un futuro campione o una meteora, un po' come tutti gli acquisti della Fiorentina. Per il fantacalcio sono perfetti, ma si gioca a calcio. La Fiorentina ha l'obiettivo di tornare in Europa, vale la pena avere quest'ambizione
Roma
Il debutto a Roma è stato uno shock. Non si è visto nulla, tradendo le indicazioni arrivate dalle amichevoli estive. Il buono è stato buttato via. Grosso è passato da una piazza di provincia a una piena di passione: mi sembrava strutturato per non subire il contraccolpo, ma vista la formazione a Roma non lo so. Penso che oggi rimedierà.
Kean
Puoi vendere chiunque, l'importante è chi prendi per sostituirlo. Lui nonostante i capricci è un grande giocatore potenzialmente. Ma lo è da quasi dieci anni e ancora non lo è diventato, altrimenti una punta non va via così a 40 milioni. Paratici non ha il sostituto pronto, mi sembra in difficoltà.
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