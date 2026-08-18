Sandro Sabatini ha parlato del lavoro di Grosso al Sassuolo e di Nicolò Fagioli

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK PRESENTAZIONE NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA JOAO MARIO

VIDEO - Joao Mario su Kean: "Bene col Benevento. Spero di fargli altri assist"

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare alcuni temi legati alla Fiorentina, soffermandosi in particolare sul nuovo corso affidato a Fabio Grosso e sull’impatto di Nicolò Fagioli in maglia viola.

Raramente le piccole squadre sono diventate grandi grazie all’allenatore, spesso è il contrario. Grosso ha fatto un ottimo lavoro in due anni al Sassuolo, tra Serie B e Serie A. La squadra neroverde è migliorata sotto ogni aspetto e anche per merito suo.

Sabatini ha poi spostato l’attenzione su Fagioli, arrivato alla Fiorentina dopo l’esperienza alla Juventus. L’ex bianconero, secondo il giornalista, rappresenta un giocatore di grande qualità e un’operazione particolarmente vantaggiosa per il club viola:

ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia
Lo vedo giocare alla Fiorentina e mi immagino la Juventus, che ha regalato un grande talento ai viola. Un patrimonio regalato. È stato venduto ad una cifra che è veramente poco rispetto a quanto vale il calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti