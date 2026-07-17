Ritiro Viola, parla Atta: “Grande intensità. Vi spiego cosa ci chiede il mister”

Arthur Atta analizza i suoi primi cinque giorni di ritiro alla Fiorentina: "Grande intensità e bell'ambiente

Redazione VN 17 luglio - 19:13

Quinto giorno di ritiro al Viola Park e ritmi che continuano ad alzarsi sensibilmente sotto il sole di Firenze. Al termine della seduta di allenamento odierna, caratterizzata dalle prove tattiche di Fabio Grosso, il nuovo acquisto viola Arthur Atta è intervenuto ai canali ufficiali del club per tracciare un primo bilancio di questa sua primissima esperienza in maglia gigliata.

"Lavoriamo bene nonostante il caldo. Capiamo le idee del mister" — Il centrocampista francese ha espresso subito grande soddisfazione per l'approccio con la nuova realtà calcistica e con i metodi dello staff tecnico:

"Sì, stiamo lavorando decisamente bene. Stiamo capendo gradualmente le idee di gioco che il mister vuole trasmettere e dare alla squadra. Ovviamente tutto passa dal grande lavoro quotidiano che facciamo sul campo. Le sensazioni sono ottime; oggi faceva davvero molto caldo in campo, ma stiamo bene e continuiamo a spingere".

Il focus tattico: "Aggressivi per recuperare palla e giocare in avanti" — Imbeccato sulle continue indicazioni e richieste che l'allenatore urla alla squadra durante le esercitazioni, Atta ha concesso anche un piccolo "spoiler" sui dettami tattici che gli vengono richiesti singolarmente e sul piano collettivo:

"Vogliamo essere una tipologia di squadra che vuole aggredire e segnare per vincere le partite. Il mister ci chiede di pressare alti e recuperare il pallone il prima possibile quando lo perdiamo, per poi proiettarci subito in avanti e giocare il pallone in verticale. Questo è il nostro credo".

Un gruppo affiatato e il fattore tifosi: "Uniti per fare una bella stagione" — L'ambientamento all'interno dello spogliatoio viola sta procedendo a gonfie vele, facilitato dall'ottima accoglienza ricevuta dai nuovi compagni di squadra:

"Mi sto integrando molto bene. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, sono davvero tutti molto simpatici e sono felicissimo di essere qui con loro. È un gruppo composto da bravi giocatori e soprattutto da brave persone: non vedo l'ora di iniziare a giocare stabilmente le partite insieme a loro".

Infine, un pensiero sul calore del pubblico fiorentino, che sta facendo sentire la propria presenza quotidiana anche durante le sedute al Viola Park:

"I tifosi viola sono davvero molto appassionati, fa tantissimo piacere vederli qui a sostenerci ogni singolo giorno. Spero davvero che faremo tutti insieme una bellissima stagione per loro, perché siamo una cosa sola".