Roberto Ripa analizza il momento della Fiorentina: "Contro la Lazio servono 3 punti. Il Crystal Palace? Il terzo gol ha spento le speranze"

Redazione VN 13 aprile - 16:36

Il doppio binario della Fiorentina, tra la necessità di far punti in campionato e l'impresa impossibile da tentare in Europa, è stato analizzato da Roberto Ripa. L'ex team manager e difensore gigliato, intervenuto a Lady Radio, ha tracciato la rotta per la squadra di Vanoli, mettendo nel mirino prima di tutto la solidità necessaria per uscire dalle zone calde della classifica.

Obiettivo 6 punti: la Lazio come crocevia — Per Ripa, la gara di stasera contro la Lazio non è solo una sfida importante, ma un passaggio obbligato per mettere al sicuro la stagione. L'ex dirigente non usa giri di parole "Per raggiungere la salvezza servono ancora 6 punti: conquistarne tre stasera significherebbe fare un passo decisivo. La Fiorentina dovrà prima di tutto mantenere grande attenzione in fase difensiva, poi tutto ciò che riuscirà a creare in attacco sarà un valore aggiunto". Una strategia pragmatica: blindare la porta per strappare punti vitali al Franchi e dare una "sterzata decisiva" al morale del gruppo.

Il blackout di Londra e il sogno (quasi) infranto — Spostando l'attenzione sulla Conference League, Ripa è tornato sulla disfatta di Selhurst Park. Il commento dell'ex difensore evidenzia il rammarico per una partita che, a suo avviso, non è stata dominata sul piano del gioco dagli inglesi, ma decisa dagli episodi.

"Il gruppo deve resettare immediatamente il blackout di Londra. Il Crystal Palace non dava l’impressione di poter dominare la partita, e invece è riuscito a segnare tre gol". Proprio quella terza rete subita nel finale sembra essere, per Ripa, la pietra tombale sulle speranze di Vanoli: "Sul 2-0 si poteva ancora sperare, ma il terzo gol ha praticamente spento ogni possibilità di rimonta".