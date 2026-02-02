Ripa: “Rugani acquisto obbligato. Dragusin? Impossibile con questa classifica”

"La sessione invernale è estremamente complessa: nessuno si priva dei propri pezzi pregiati. Solitamente si prova a bussare alla porta delle realtà minori, ma come puoi farlo se quest'anno la 'piccola' sei proprio tu? Sappiamo bene, per esperienza recente, che pescare dalle squadre di fascia bassa non sempre garantisce il salto di qualità. A quel punto l’unica opzione restano gli esuberi delle grandi, ovvero scommettere su chi altrove ha fallito".

La difesa e il nodo Dragusin

Sull’arrivo di Rugani e le mancate occasioni, Ripa è chiaro: "L’acquisto di un difensore centrale era una priorità assoluta, un obbligo a cui non si poteva sfuggire. Personalmente, consideroRugani un profilo superiore rispetto a Pablo Marì. Grazie agli ultimi innesti, Vanoli ha ora la possibilità di variare l'assetto tattico, avendo più opzioni a disposizione. È ovvio che il sogno di tutti fosse Dragusin, ma bisogna essere realisti: come può un giocatore di quel livello accettare la Fiorentina quando sei nel pieno di una lotta per non retrocedere?"