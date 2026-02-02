Galli e il mercato: “Troppi nuovi acquisti creano solo confusione e alibi”

"Rugani? Un elemento in più nel pacchetto arretrato può aiutare, ma la questione non è legata ai singoli, bensì all'organizzazione collettiva. Vanoli insiste sul pressing esasperato, ma se sul primo gol Meret ha la libertà di pescare Vergara con un lancio lungo, allora c'è qualcosa che non quadra: abbiamo intenzione di aggredire anche il portiere avversario? Il limite è di natura strutturale. Con esterni difensivi che pensano solo a spingere e una mediana composta da soli incursori, la squadra resta scoperta. La realtà è che questa Fiorentina è priva di un’anima tattica; negli ultimi mesi abbiamo subìto il gioco di chiunque, senza mai imporre il nostro, se non per quella breve parentesi a Bologna".