L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento critico della squadra viola tra campo e scelte societarie:
Galli e il mercato: “Troppi nuovi acquisti creano solo confusione e alibi”
"Rugani? Un elemento in più nel pacchetto arretrato può aiutare, ma la questione non è legata ai singoli, bensì all'organizzazione collettiva. Vanoli insiste sul pressing esasperato, ma se sul primo gol Meret ha la libertà di pescare Vergara con un lancio lungo, allora c'è qualcosa che non quadra: abbiamo intenzione di aggredire anche il portiere avversario? Il limite è di natura strutturale. Con esterni difensivi che pensano solo a spingere e una mediana composta da soli incursori, la squadra resta scoperta. La realtà è che questa Fiorentina è priva di un’anima tattica; negli ultimi mesi abbiamo subìto il gioco di chiunque, senza mai imporre il nostro, se non per quella breve parentesi a Bologna".
Il dubbio sul mercato—
Galli ha poi espresso forti dubbi sulla rivoluzione operata a gennaio: "Questa raffica di acquisti rischia di generare solo caos. In simili contesti, all'interno dello spogliatoio si innesca una dinamica rischiosa: i senatori potrebbero finire per delegare le responsabilità ai nuovi arrivati, quasi a volersi lavare le mani del destino della squadra. Personalmente, avrei dato fiducia al blocco originario; la salvezza era un traguardo ampiamente raggiungibile anche senza stravolgimenti. Ora, invece, bisogna integrare giocatori che devono calarsi istantaneamente in una realtà complessa e con l'acqua alla gola. Non sarà affatto semplice".
