L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha detto la sua ai microfoni di Lady Radio, analizzando senza giri di parole il momento delicatissimo in casa Fiorentina tra scelte di mercato e carenze tattiche:
Pruzzo duro: “Mercato di ripiego per la classifica. Vanoli? Impatto preoccupante”
"Le finestre invernali sono sempre imprevedibili: si aprono e si chiudono trattative in un attimo. Spesso i nuovi acquisti si rivelano semplicipalliativi, anche se non credo sia questo il caso della Fiorentina. La verità, però, è un'altra: quando occupi il terzultimo posto, non sei una meta appetibile per i grandi nomi. È inevitabile doversi accontentare di ciò che offre il mercato e arrangiarsi con le opzioni rimaste".
L'allarme difesa e i dubbi su Vanoli—
L'ex attaccante si è poi soffermato sulla fragilità difensiva, vero tallone d'Achille della stagione: "Chi deve lottare per la salvezza ha un diktat preciso: blindare la porta. La Fiorentina, invece, subisce gol in ogni modo possibile, e con questa emorragia difensiva mantenere la categoria diventa un'impresa titanica. Anche la gestione tecnica mi lascia perplesso: Vanoli non mi convince. Finora il suo apporto alla causa è stato minimo e vederlo incidere così poco sul gruppo è un segnale decisamente preoccupante".
