Pruzzo duro: “Mercato di ripiego per la classifica. Vanoli? Impatto preoccupante”

"Vanoli? Impatto preoccupante". Roberto Pruzzo lancia l'allarme sulla difesa della Fiorentina: "Subiamo gol in ogni modo, così la salvezza diventa difficile".
Redazione VN

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha detto la sua ai microfoni di Lady Radio, analizzando senza giri di parole il momento delicatissimo in casa Fiorentina tra scelte di mercato e carenze tattiche:

"Le finestre invernali sono sempre imprevedibili: si aprono e si chiudono trattative in un attimo. Spesso i nuovi acquisti si rivelano semplicipalliativi, anche se non credo sia questo il caso della Fiorentina. La verità, però, è un'altra: quando occupi il terzultimo posto, non sei una meta appetibile per i grandi nomi. È inevitabile doversi accontentare di ciò che offre il mercato e arrangiarsi con le opzioni rimaste".

L'allarme difesa e i dubbi su Vanoli

L'ex attaccante si è poi soffermato sulla fragilità difensiva, vero tallone d'Achille della stagione: "Chi deve lottare per la salvezza ha un diktat preciso: blindare la porta. La Fiorentina, invece, subisce gol in ogni modo possibile, e con questa emorragia difensiva mantenere la categoria diventa un'impresa titanica. Anche la gestione tecnica mi lascia perplesso: Vanoli non mi convince. Finora il suo apporto alla causa è stato minimo e vederlo incidere così poco sul gruppo è un segnale decisamente preoccupante".

