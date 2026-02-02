Pruzzo duro: “Mercato di ripiego per la classifica. Vanoli? Impatto preoccupante”

"Le finestre invernali sono sempre imprevedibili: si aprono e si chiudono trattative in un attimo. Spesso i nuovi acquisti si rivelano semplicipalliativi, anche se non credo sia questo il caso della Fiorentina. La verità, però, è un'altra: quando occupi il terzultimo posto, non sei una meta appetibile per i grandi nomi. È inevitabile doversi accontentare di ciò che offre il mercato e arrangiarsi con le opzioni rimaste".