L'ex centrocampista viola, Maurizio Restelli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la stagione della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Restelli: “Accanto a Fagioli serve un mediano. Deluso dai giocatori per un aspetto”
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Restelli: “Accanto a Fagioli serve un mediano. Deluso dai giocatori per un aspetto”
Non so darmi una spiegazione, ci sono rimasto male. Se messi in un contesto di gioco diverso, questi giocatori, potrebbero rendere
Ero convinto che la squadra potesse posizionarsi tra le prime 6/7 per i soldi spesi, l'allenatore e i giocatori. Come fa una squadra del genere a lottare per la salvezza? Non so darmi una spiegazione, ci sono rimasto male. Se messi in un contesto di gioco diverso, questi giocatori, potrebbero rendere. Non c'è gioco.
L'aspetto umano—
I giocatori poi hanno deluso anche sotto un altro aspetto: le prestazioni contro la Roma e il Genoa fanno pensare che ci sia poco a livello umano. Ho giocato in squadre che lottavano per la salvezza con giocatori meno forti, ma ne siamo usciti con determinazione e grinta.
Centrocampo e difesa—
Serve un mediano che affianchi Fagioli e contrasti gli avversari davanti all'area. Lui è il nostro diamante, ma ma fa fatica a riconquistare palloni e lo saltano troppo facilmente. La difesa va rivista per gli atteggiamenti: ti insegnano in Primavera che gli avversari non devono saltare in area.
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