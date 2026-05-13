Pistocchi: “Vanoli ha fatto un miracolo. E adesso basta spendere milioni a caso”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina, su Vanoli e non solo.

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 20:30)

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina, su Vanoli e non solo.

"Calendario Serie A? Ci sono delle partite da giocare in contemporaneità, ha ragione la Lega Serie A. La sera, poi, è peggio giocare in termini di sicurezza. Il problema della finale degli Internazionali di tennis? Non c'è secondo me, saranno 12.500 spettatori contro i 60.000 per esempio presenti stasera per Lazio-Inter. Questa volta, secondo me, ha ragione la Lega".

Sulla Fiorentina e Paratici — "La mia prima impressione è stata che prendendo Paratici si voleva cercare anche un compratore della società. Parlando della rosa, comunque, c'è da risolvere la situazione di Kean e quella dei riscatti. Sicuramente, Brescianini e Fabbian peseranno sulla cassa viola. Se è bravo Paratici? Alla Juventus ha fatto grossi errori. La gestione sportiva non è stata il suo punto di forza. Pensando alla Fiorentina, comunque, serve un direttore sportivo che prende i giocatori quando non costano troppo e che faccia operazioni e scouting importanti. Sartori, D'Amico e Sogliano sono direttori sportivi di questa tipologia. Credo, quindi, che questo sia l'uomo giusto per i viola per costruire un progetto tecnico che deve partire, comunque, dall'allenatore".

Su Vanoli, sulla società e sul mercato — "Vanoli ha fatto un miracolo, non solo per i punti in classifica che avevano i viola, ma anche per la tifoseria difficile che c'è a Firenze. Arrivare in corsa, in quella situazione, è stato difficilissimo. Sarà importante, comunque, scegliere un dirigente giusto (se non sarà Paratici) e capire chi sarà il prossimo allenatore viola. Fondamentale, poi, è anche non combinare più disastri sul mercato e non spendere milioni a caso come successo in passato. C'è molto da lavorare, comunque, dal punto di vista tecnico, perché la squadra è totalmente da rivoluzionare".