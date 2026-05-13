Poesio: “Paratici pronto a parlare. J.Commisso? Distante da città e tifosi”

Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato oggi su Radio Bruno della Fiorentina e del suo futuro. Le sue parole sul club viola.

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 19:44)

Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato oggi su Radio Bruno della Fiorentina e del suo futuro. Le sue parole sul club viola.

"Ci sono degli interessamenti per Paratici, vero, però mi aspetto che da qui alla partita con la Juventus qualcuno possa parlare per smentire le voci. Inoltre, mi auguro che si possa parlare anche della situazione legata a Vanoli: da chi si ripartirà? Sicuramente, comunque, la questione relativa a Paratici è bizzarra, soprattutto perché la Fiorentina non è uscita con dichiarazioni e comunicati chiari. Alla fine dei conti, credo che ciò che importa è cosa pensano il Presidente Joseph Commisso e la società".

Sulla stagione viola e le responsabilità — "È spiacevole vedere la Fiorentina come una società non forte in questo momento. Da quel che so, comunque, qualche parola di Paratici dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non so in che modo, ma parlerà. Un confronto con la stampa locale e la città sarebbe utile per fare un bilancio finale sulla stagione e sulle responsabilità".

Su Joseph Commisso — "Quando ho letto le congratulazioni di J.Commisso per la salvezza viola, mi sono chiesto: perchè? Sono risultate parole stonate, e significa avere una distanza siderale nei confronti della città e dei tifosi".