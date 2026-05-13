Cappellini: “Le congratulazioni di J.Commisso per la salvezza? Fuori luogo”

Il giornalista Stefano Cappellini è intervenuto su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina e sul suo futuro.

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 19:18)

Il giornalista Stefano Cappellini è intervenuto su Radio Bruno per dare un suo parere sulla Fiorentina e sul suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

"Bisogna ben tenere a mente gli errori commessi per il prossimo anno. Non sarà facile un campionato di vertice, ma serve sicuramente una riscossa, una risposta forte dopo questo campionato assurdo. La società? Il messaggio di Joseph Commisso su Instagram per la salvezza viola, non è passato inosservato. Sembrava il messaggio di congratulazioni per un trofeo vinto, era abbastanza fuori luogo".

Su Paratici — "Sarebbe poco serio da parte sua andare via dopo pochi mesi. In qualunque lavoro se accetti con entusiasmo un incarico professionale non te ne vai dopo 4-5 mesi. Sarei molto sorpreso se partisse. Non mi risulta, comunque, che abbia una situazione di malessere in società con i collaboratori, nel caso sarebbe solo tentato da altre offerte secondo me".

Su Vanoli e le sue scelte — "Credo che abbia messo Braschi contro il Genoa dal primo minuto per assecondare un umore che era forte. Non so se sia stato giusto schierarlo da subito. Non so quanto faccia bene al ragazzo questa aspettativa eccessiva nei suoi confronti, credo comunque che Vanoli abbia voluto tendere la mano ai tifosi che lo volevano titolare".