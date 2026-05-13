Bocci: “Paratici? Il silenzio non agevola, ed una squadra è interessata”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno per dare una sua opinione sulla Fiorentina e sul suo futuro. La sua opinione.

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno per dare una sua opinione sulla Fiorentina e sul suo futuro . Le sue parole.

"Paratici? Il mercato dei direttori sportivi anticipa quello degli allenatori, quindi tra due-tre settimane sapremo di più sul suo futuro. Detto ciò, faccio una considerazione: vista la situazione della Fiorentina, bastavano trenta secondi a Paratici ed ai viola per smentire le voci su una sua partenza. Questo mi fa pensare. Qualcosa c'è di certo, anche se non è affatto scontato che parta. Roma? Non credo che vada lì, come che vada al Napoli. Semmai, è più probabile che vada al Milan, visto che i rossoneri lo avevano già monitorato in passato. Atalanta? No, ci andrà Giuntoli".